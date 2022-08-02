Справу про створення Курченком злочинної організації передали до суду

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за кількома статтями Кримінального кодексу стосовно бізнесмена Сергія Курченка, що був наближений до колишнього президента Віктора Януковича та в 2014 році, як і він, втік до Росії.

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Зокрема, як ідеться у повідомленні відомства, чоловіку інкримінують частину 1 статті 255 (створення злочинної організації), а також ряд статей з застосуванням частини 3 статті 27 та частини 4 статті 28 (організація замаху) - частину 3 статті 212 (ухилення від сплати податків), частину 1 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) та частину 1 статті 366 (службове підроблення).

Спеціальне розслідування за відсутності підозрюваного проведено слідчими Головного управління поліції в Одеській області за оперативного супроводу управління Служби безпеки України в Одеській області.

Втановлено, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів.

В подальшому вони продавалися на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів. Також він оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.

Зазначається, що діяльність злочинної організації під керуванням бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 мільярда гривень. Під час досудового розслідування накладено арешт на все рухоме, нерухоме майно та земельні ділянки ПАТ "Одеській нафтопереробний завод" та ТОВ "Енергія і газ Україна", які належать керівнику злочинної організації.