Справу про хабарництво київського депутата від "слуги" Трубіцина скерували в суд

Владислава Трубіцина, якого пов’язують з керівником Офіса президента Андрієм Єрмаком, підозрюють в організації корупційної схеми розміщення МАФів. Депутат вже має судимість за організацію афери та підробку документів.

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Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням депутата Київської міської ради від президентської партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина та його співучасників, яких викрили на одержанні 1,39 млн грн хабара.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

В Київраді Трубіцин є одним з лідерів фракції "Слуга народу" і очолює постійну комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

За версією слідства, Трубіцин у змові зі своїм помічником, директором КП, заступниками директорів двох КП та ще однієї наближеною особою, допомагали підприємцям "перемогти" в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

"Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду", — йдеться в повідомленні НАБУ.

Діяльність учасників схеми документували майже рік. Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському районах та передачу 1,39 млн грн винагороди двома траншами. Під час одержання другої частини (1,26 млн грн) в лютому 2022 року учасників схеми викрили "на гарячому".

Дії Трубіцина кваліфіковані за ч.4 ст. 368 КК України, а дії інших п’ятьох підозрюваних – за ч.5 ст.27 ч.4 ст. 368 КК України.

Журналіст Юрій Бутусов називав Трубіцина "ключовою людиною" в питанні видачі дозволів на МАФи в столиці. Він — наближений до керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який до початку політичної кар’єри як юрист і лобіст допомагав оформлювати дозволи на встановлення МАФів, літніх терас кафе і ресторанів у Києві. Трубіцин також близький до голови Київської ОВА Олексію Кулебі, якого теж називають ставлеником Єрмака.

В лютому 2022 року Бутусов повідомив, що Трубіцин вже мав судимість — у 2010 році Ізюмський міжрайонний суд Харківської області визнав його винним у підробці документів. "Виявляється 20-літній Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з’явився з фіктивними перевірками на двох ринках в Ізюмі. На одному з ринків аферисту-початківцю повірили, на другому — затримали і здали в поліцію", — писав журналіст. За його даними, в партії "Слуга народу" про цей факт або не знали, або умисно приховали його від киян.