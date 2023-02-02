Сприяла завезенню фальсифікованих ліків на 32 млн грн: посадовиці Держлікслужби повідомили про підозру

Служба безпеки повідомила про підозру керівниці одного з департаментів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка сприяла ввезенню в Україну та продажу фальсифікованих ліків.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці викрили та заблокували протиправний механізм потрапляння на український ринок великої партії неякісних іноземних ліків на загальну суму понад 32 млн грн.

За даними слідства, посадовиця сприяла затвердженню в офіційних документах неправдивих відомостей щодо лікарських засобів на користь приватного підприємця.

Висновки комплексних експертиз підтвердили невідповідність імпортованих ліків нормам законодавства України.

Керівнику комерційної структури та держслужбовиці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 321-1 ККУ (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України продовжує встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення. Вживаються заходи для вилучення з обігу фальсифікованих лікарських засобів.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила на системній корупції ще одного високопосадовця. Ним виявився заступник начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації.