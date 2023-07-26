Сприяли розв'язанню війни: 18 депутатам Держдуми РФ присудили 15 років позбавлення волі

Служба безпеки зібрала доказову базу проти 91 депутата Держдуми РФ. 18 з них визнані винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України) і були засуджені до 15 років позбавлення волі, в той час як стосовно інших 73 російських депутатів винесені обвинувальні акти та справи направлені до суду для подальшого розгляду.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами СБУ, 15 лютого 2022 року засуджені підтримали постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію так званого "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Кремлем і терористичними організаціями "Л/ДНР".

У підсумку, Москва використала це рішення як формальну підставу для початку повномасштабної збройної агресії проти України.

У повідомленні зазначається, що дії депутатів були зорієнтовані на умисну зміну меж території та державного кордону України в порушення встановленого Конституцією України порядку.

Це призвело до трагічної загибелі людей та виникнення інших серйозних наслідків. Оскільки 18 засуджених депутатів РФ наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання буде враховуватися починаючи з дня їхнього фактичного затримання.

Раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ще 59 депутатів Державної думи РФ, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.