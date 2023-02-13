Сприяв незаконній реєстрації ліків: ексзаступнику голови МОЗ повідомили про підозру

Колишньому першому заступнику міністра охорони здоров’я Олександру Комаріді повідомили про підозру у справі про незаконну реєстрацію іноземних лікарських засобів.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості. Встановлено, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у "прискореному" режимі.

Експосадовцю повідомлено про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та кола причетних до нього осіб.

СБУ не називає ім'я та прізвище експосадовця, проте вказує, що уряд звільнив цього заступника міністра минулого тижня.

Відомо, що Кабмін 8 лютого звільнив Олександра Комаріду з посади першого заступника міністра охорони здоров'я.