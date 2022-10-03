Старовинні срібні монети намагалися вивезти з України під виглядом ділових паперів

Київські митники виявили 210 старовинних монет із срібла, які невідомі намагалися переслати з України до США.

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Про це повідомила пресслужба Київської митниці

Зазначається, що у міжнародному експресвідправленні документального характеру, яке прямувало з Києва до США, київські митники виявили 210 монет з білого металу з ознаками старовини.

"За декларацією, за кордон прямували просто документи з нульовою вартістю, отже крім них в пакунку не мало бути сторонніх речей. Проте, замість задекларованих ділових паперів працівники Київської митниці виявили поліетиленовий пакет з монетами різного розміру, які розміщувалися в окремих герметичних комірках", - зазначають митники.

Округлі монетки знаходилися кожна у окремій комірці, а монет неправильної форми в кожній комірці було по декілька.

За попередніми даними, виявлені округлі монети різного рівня збереженості і ваги діаметром до 1,7 см подібні до давньоримських денаріїв різних часів, на яких зображувалися профілі як божеств так і римських правителів.Монети ж неправильної форми – дрібніші, діаметром біля 1,2 см.

"Ці монети подібні до акче часів Кримського ханства. Характерною особливістю акче був знак у формі тризуба, що зараз є основою герба кримських татар", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, київські митники запобігли незаконному вивезенню з України монет, які можуть становити культурну та історичну цінність.

Також під час перевірки відправлення київські митники звернули увагу, що відправником зазначено жінку з дивним прізвищем, схожим на вигадане.

"За наведеними відправником контактними даними його особу встановити не вдалося. В будь-якому разі виявлена нумізматична колекція за кордон вже не потрапить", - підкреслили у митниці.

Повідомляється, що монети тимчасово передано на склад митниці. На них чекає ґрунтовна експертиза, яка визначить їх цінність.