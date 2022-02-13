Стрельба в прифронтовом Гранитном: два человека погибли, двое ранены

13 февраля, около 00:45, в кафе, расположенном в селе Гранитное Волновахского района (Донецкая область), в результате конфликта между посетителями началась стрельба.

Как сообщает отдел коммуникации областной полиции, на место происшествия прибыли бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и бригада Скорой помощи.

По предварительной информации, в результате стрельбы один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице, а двое были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Правоохранители задержали двух подозреваемых, а также изъяли вещественные доказательства, в том числе, оружие.

По этому факту начато уголовное производство. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Напомним, 2 февраля в Киеве на улице Владимирской около одного из банков произошел конфликт с массовой дракой и стрельбой, в результате которого есть пострадавшие.

За неделю до этого под этим зданием со стороны улицы между вооруженными людьми, представлявшими интересы расположенного в здании обменного пункта, и представителями общественной организации "Український стяг", считающими его работу незаконной началась стрельба.