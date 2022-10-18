Стрілянина на "Південмаші" в Дніпрі: ДБР завершило розслідування щодо солдата-строковика та з'ясувало мотив

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування стосовно військовослужбовця Артема Рябчука, який у січні 2022 року розстріляв п'ятьох осіб, а також поранив ще п'ятьох на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі.

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Про це 18 жовтня повідомила пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду. Зловмиснику загороджує довічне позбавлення волі.

Як з'ясувало слідство, Рябчук кілька разів був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву. Такі дії злочинця призвели до того, що в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення.

"За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати, втім отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні. Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця він сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи", — розповіли в ДБР.

Після цього Рябчук взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати усіх, кого вважав "своїми кривдниками".

Злочинець вбив п'ятьох людей, в тому числі одну цивільну, ще п'ять отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Зрозумівши, що накоїв, злочинець взяв автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. Згодом його затримали неподалік Дніпра, у Підгородньому.

Враховуючи зібрані докази, Рябчука звинувачують у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо:

кількох осіб, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 406 КК України);

умисному вбивстві (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);

закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);

викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 КК України);

дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України);

порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 2 ст. 418 КК України);

незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Зазначається, що враховуючи встановлені факти під час розслідування, ДБР зареєструвало кримінальне провадження й по факту службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Національної гвардії України.

Наразі у цьому кримінальному провадженні тривають експертизи, після їх завершення ДБР надасть правову оцінку усім, хто допустив трагедію, аби подібні випадки не повторилися в майбутньому.

Нагадаємо, в ніч на 27 січня 20-річний солдат строкової служби Нацгвардії Артем Рябчук застрелив у приміщенні караульної служби "Південмашу" п'ять людей, включаючи жінку не з числа військових, а також поранив ще п'ятьох людей.

Зловмисник втік, проте, як повідомила дніпропетровська поліція, вже о 9:30 його затримали з автоматом у сусідньому місті Підгородне на вулиці Крайній.

Тоді Президент Володимир Зеленський вимагав від правоохоронних органів повного інформування суспільства про всі обставини злочину, включаючи мотиви вбивці, а також "кадрові висновки" вже найближчим часом.