Стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися російською: командиру Росгвардії повідомили про підозру

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність ще одного військового злочинця. Ним виявився начальник групи щодо роботи з особовим складом 376-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії Костянтин Юдін.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що на початку квітня 2023 року Юдін, виконуючи обов’язки одного з керівників військової частини, прибув до місця дислокації російського блокпосту у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі.

Тоді на території цього контрольно-пропускного пункту РФ перебували українські військовополонені, яких окупанти хотіли залучити до демонтажу фортифікаційних споруд.

"Однак, Юдін віддав інший наказ – вишикувати полонених захисників України для допиту. Насамперед його цікавили персональні дані оборонців нашої держави та обставини потрапляння у полон", - зазначили в СБУ.

При цьому Юдін вимагав відповідати на його запитання винятково російською мовою.

"За даними слідства, один з полонених відповів йому українською мовою. Після чого рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпосту і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни", - йдеться у матеріалах слідства.

Потім Юдін здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба.

Рашист повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку.

Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською.

Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Юдіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що тривають комплексні заходи для покарання зловмисника за його злочини.

Раніше Служба безпеки встановила, що віцеадмірал ВМС Росії Віктор Соколов причетний до масованих російських ударів по цивільним об’єктам України. З серпня 2022 року він особисто віддавав накази здійснювати пуски крилатих ракет “Калібр” по українській енергетичній інфраструктурі. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.