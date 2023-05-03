Студент з Миколаєва передавав ворогу розвіддані про місця базування ЗСУ

Служба безпеки затримала ще одного ворожого коригувальника, який "зливав" окупантам місця базування Сил оборони у Миколаєві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник передавав агресору локації місцевих об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі міських навчальних закладів та лікарень.

За кожну "мітку" на електронній карті фігурант отримував від російських загарбників по 2 тис. грн.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто.

"За даними слідства, фігурантом виявився студент одного із місцевих вишів, якого у березні цього року російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські коментарі, які неодноразово публікував на різних Телеграм-каналах. Подальшу комунікацію з агресором зловмисник підтримував через анонімний чат у месенджері", - повідомили в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання ворожого інформатора виявлено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - додали в СБУ.

Раныше СБУ викрила ще одного поплічника агресора під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисником виявився безробітний мешканець Слов’янська, який збирав для окупантів розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.