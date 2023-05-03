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Злочинність
Дата публікації

Студент з Миколаєва передавав ворогу розвіддані про місця базування ЗСУ

СБУ затримала ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв
СБУ затримала ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв

Служба безпеки затримала ще одного ворожого коригувальника, який "зливав" окупантам місця базування Сил оборони у Миколаєві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник передавав агресору локації місцевих об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі міських навчальних закладів та лікарень.

За кожну "мітку" на електронній карті фігурант отримував від російських загарбників по 2 тис. грн.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто.

"За даними слідства, фігурантом виявився студент одного із місцевих вишів, якого у березні цього року російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські коментарі, які неодноразово публікував на різних Телеграм-каналах. Подальшу комунікацію з агресором зловмисник підтримував через анонімний чат у месенджері", - повідомили в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання ворожого інформатора виявлено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

Фото 2 — Студент з Миколаєва передавав ворогу розвіддані про місця базування ЗСУ
Фото 3 — Студент з Миколаєва передавав ворогу розвіддані про місця базування ЗСУ
Фото 4 — Студент з Миколаєва передавав ворогу розвіддані про місця базування ЗСУ
Фото 5 — Студент з Миколаєва передавав ворогу розвіддані про місця базування ЗСУ

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - додали в СБУ.

Раныше СБУ викрила ще одного поплічника агресора під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисником виявився безробітний мешканець Слов’янська, який збирав для окупантів розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.

Автор:
Світлана Манько