Штурмували Бахмут і Маріуполь: російські бойовики проведуть за гратами 15 років

Служба безпеки України повідомила про винесення вироку шістьом бойовикам Російської Федерації, які воювали проти Сил оборони України на східному фронті.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Суд визнав їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Зловмисникам було призначено по 15 років тюремного ув’язнення.

СБУ встановила, що більшість із бойовиків на початку повномасштабного вторгнення РФ увійшла до складу 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу ЗС РФ, однак, серед них були і зрадники, які ще в 2015 році перебували у лавах терористичної організації "ДНР" та воювали проти сил АТО на сході України.

Вони обстрілювали позиції українських військ у районах Ясинуватої та Пісків, а після 24 лютого 2022 року брали участь у захопленні Маріуполя.

Ще четверо зрадників входили до складу так званої "народної міліції Л/ДНР" і після початку повномасштабного вторгнення РФ штурмували Бахмут та Красногорівку на Донеччині.

Інші бойовики обстрілювали з позиції ЗСУ в районі селища Білогорівка в Луганській області. Також вони охороняли військові об’єкти загарбників, облаштовували фортифікаційні споруди та вогневі точки російських окупантів поблизу Авдіївки та Лисичанська.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники були взяті в полон українськими захисниками під час жорстоких боїв у травні та червні цього року в районах Бахмута та Авдіївки.

Нагадаємо, ранеше тюремні строки отримали ще 5 російських бойовиків, які також воювали проти України на східному фронті під Маріуполем та Бахмутом.