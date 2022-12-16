- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
Штурмували міста на Донецькому напрямку: троє бойовиків "ДНР" отримали від 8 до 10 років ув’язнення
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичної організації "ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Донецькому напрямку.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що бойовики на початку повномасштабної агресії добровільно вступили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.
Один із бойовиків входив до складу ворожого полку спецпризначення "Оплот". Перебуваючи на посаді кулеметника, він обстрілював позиції українських військ у районах Докучаєвська та селища Ясне.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Інші двоє зловмисників були у лавах окупаційних підрозділів "Кальмиус" та "100 мотострелковой бригады" 1-го армійського корпусу "ДНР" ЗС РФ.
У серпні їх направили в район Пісок для облаштування вогневих позицій та захоплення об’єктів транспортної інфраструктури. Там вони потрапили в полон українських захисників.
На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
-
ст. 258-3 (участь у терористичній організації);
-
ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Суд призначив їм покарання від 8 до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше кіберфахівці Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини 15 учасників терористичних угруповань "Л/ДНР", які штурмували українські міста на півдні та сході України.