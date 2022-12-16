Штурмували міста на Донецькому напрямку: троє бойовиків "ДНР" отримали від 8 до 10 років ув’язнення

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичної організації "ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Донецькому напрямку.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що бойовики на початку повномасштабної агресії добровільно вступили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

Один із бойовиків входив до складу ворожого полку спецпризначення "Оплот". Перебуваючи на посаді кулеметника, він обстрілював позиції українських військ у районах Докучаєвська та селища Ясне.

Інші двоє зловмисників були у лавах окупаційних підрозділів "Кальмиус" та "100 мотострелковой бригады" 1-го армійського корпусу "ДНР" ЗС РФ.

У серпні їх направили в район Пісок для облаштування вогневих позицій та захоплення об’єктів транспортної інфраструктури. Там вони потрапили в полон українських захисників.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 258-3 (участь у терористичній організації);



ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.



Суд призначив їм покарання від 8 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше кіберфахівці Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини 15 учасників терористичних угруповань "Л/ДНР", які штурмували українські міста на півдні та сході України.