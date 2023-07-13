Створив агентурну мережу в Україні та готував теракти: співробітника ФСБ засудили до 15 років тюрми

Російського шпигуна, який, перебуваючи в РФ, створив агентурну мережу в Україні, засудили до 15 років позбавлення волі. Зловмисником є кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Іванченко Олександр Юрійович.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Спецслужба встановила, що Іванченко готував теракти проти Сил оборони і збирав інформацію із прифронтових регіонів України. Робив це через декількох агентів, якими керував особисто.

Так, у 2017 році Олександр Іванченко завербував киянина і після декількох "тестових" завдань "законсервував" його.

На початку повномасштабного вторгнення РФ співробітник ФСБ "активував" свого агента і дав йому вказівку прибути до Чернівецької області. Там зрадник мав встановити і передати агресору локації залізничних вузлів і логістичних складів, які задіяні для тимчасового базування і перекидання українських військ на фронт.

Розвідінформація потрібна була російським окупантам для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об’єктах Буковини.

Втім, Служба безпеки спрацювала на випередження і затримала ворожого агента на початку 2023 року.

Крім того, співробітник ФСБ збирав інформацію і з прифронтових районів України. Особливо його цікавили точні координати місць дислокації підрозділів Служби безпеки та окремого полку спеціального призначення "Азов", але і в цьому випадку СБУ заблокувала всі спроби російського шпигуна отримати потрібну йому інформацію.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство) і призначив 15 років позбавлення волі.

Оскільки фігурант переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки перехопила розмови агентів ФСБ, які готували на Запоріжжі теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на півдні.