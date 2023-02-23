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Злочинність
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Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці.

Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.

Серед них – київські компанії "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур", які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України.

"Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки росгвардії та мвс рф в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" до російського бюджету", - підкреслили в СБУ.

Фото 2 — Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
Фото 3 — Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
Фото 4 — Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
Фото 5 — Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
Фото 6 — Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
Фото 7 — Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
Фото 8 — Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
Фото 9 — Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
Фото 10 — Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
Фото 11 — Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
Фото 12 — Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн
Фото 13 — Суд арештовав майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру топменеджеру "Укркапіталу" і "Спорт-Туру".

Зловмисника затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість їх конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб", - зауважили в СБУ.

Раніше суд арештував три земельні ділянки у Львівській області вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать товариству, бенефіціарном якого є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Також за ініціативи Служби безпеки України було заарештовано додаткові активи підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з Російської Федерації. 

Автор:
Світлана Манько