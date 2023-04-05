Суд арештував активи екснардепа та російського олігарха, які привласнювали держані надра

За матеріалами Державного бюро розслідувань було арештовано корпоративні права трьох підприємств екснардепа та російського олігарха, які видобувалигаз та нафту з державних надр.

Зокрема заарештовано активи таких підпирємствя як ТОВ "Сахалінське"; ТОВ "Сіріус-1"; ТОВ "Іст Юроуп Петролеум". Права на них передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України), повідомляють у ДБР.

Співробітники ДБР та СБУ викрили колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр у лютому. Сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень.

У колишнього народного депутата VIII скликання було проведено обшуки. За даними ДБР, він за попередньою змовою з посадовцями ПрАТ "НАК "Надра України", Держгеонадра, ТОВ "Сахалінське" та комерційними структурами у період 2003–2022 років фактично привласнив державні корисні копалини.

Повідомляється, що під його керівництвом держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з порушенням процедур - сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю привласнювали організатори оборудки.

Зокрема, як свідчать матеріали розслідування, через протиправну діяльність посадовців ПрАТ "НАК "Надра України" та низки комерційних структур Україна де-факто втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище на Харківщині. При тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн.

За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів. Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження відкритого за фактом зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

У ДБР не називають причетних, однак за повідомлення "Економічної правди" йдеться колишнього народного депутата від "Народного фронту" Ігоря Котвіцького та бізнесмена Павла Фукса.

Нагадаэмо, ДБР знайшло склад з продуктами харчування, який пов’язують зі злочинною групою, яка на Дніпропетровщині крала у великих масштабах харчі, які призначалися для військових.