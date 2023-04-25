Суд арештував активи Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ «Запорізький завод феросплавів».

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн.

"Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії", - зауважили в СБУ.

Там додають, що Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі.

"Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", - пояснюють в СБУ.

Нагадаємо, що наприкінці лютого цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Раніше суд арештував три земельні ділянки у Львівській області вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать товариству, бенефіціарном якого є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Також за ініціативи Служби безпеки України було заарештовано додаткові активи підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з Російської Федерації.