Суд арештував літак директора підприємства цивільної авіації

За поданням Державного бюро розслідувань суд заарештував літак, який власник-колаборант планував передати агресору після захоплення південних областей України.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що працівники ДБР повідомили про підозру директору підприємства цивільної авіації за колабораційну діяльність. Під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, ДБР виявило пасажирський літак АН-140-100.

За оперативною інформацією, фігурант планував передати це повітряне судно загарбникам.

"Наразі на літак накладено арешт. В подальшому планується передача повітряного судна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)",- зазначають в ДБР.

Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ, директор одного з українських підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора. Бізнесмен планував налагодити авіабізнес й на тимчасово окупованих територіях України.

"При цьому він сподівався, що "руський мір" пошириться на всі південні та східні області України. Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території", - повідомили в ДБР.

Також підприємець запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території РФ.

"Бізнесмену заочно повідомлено про підозру за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - підсумували в ДБР.

Нагадаємо, теруправління Державного бюро розслідувань в Києві повідомило про підозру одному з найбільших забудовників в Київській області, який не сплатив понад 140 мільйонів гривень податку під час продажу нерухомості в регіоні.