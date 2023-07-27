Суд арештував майно родини колишнього військкома Борисова

За матеріалами розслідування суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екскерівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова та членів його родини.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Серед арештованого майна ексвійськкома є земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, будинки та квартири в Одесі, а також 6 елітних автомобілів:

Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску,

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 р.в.,

Mercedes-Benz EQV, 2022 р.в.,

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 р.в.,

Porsche Macan GTS, 2016 р.в.,

Audi A6, 1999 р.в.

Згідно з повідомленням, родичі воєнкома підозрювали, що така ситуація може мати місце, тому намагалися вивезти частину майна за кордон, щоб уникнути арешту. Проте у пункті пропуску "Паланка - Маяки – Удобне" (кордон з Молдовою) прикордонники зупинили автомобіль Porsche Macan GTS.

Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що авто зареєстровано на невістку Борисова і проходить речовим доказом по справі щодо ексвоєнкома.

Згідно з повідомленням, у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний не законним шляхом. Наразі авто вилучене.

Що відомо про справу скандального ексвійськкома Борисова

Про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби Борисову повідомили 22 липня. Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Представники ДБР спільно з прокурорами Офісу генпрокурора затримали Євгена Борисова, якого підозрюють в незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби, 24 липня.

Печерський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Борисову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.