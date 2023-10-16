Суд арештував майно та доходи аеропорту "Одеса"

На вимогу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнив вимогу про арешт майна комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 мільярда гривень доходу, отриманого від його діяльності.

Про це повідомила персслужба САП.

Згідно з повідомленням, арешт накладено з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у рамках кримінального провадження.

"Йдеться про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент", а саме на 75% прав на ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", а також приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв.м.", - повідомили у САП.

Нагадаємо, 29 серпня НАБУ повідомило про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд гривень.

Як встановило слідство, схему організували в 2011 році "два відомі одеські бізнесмени". Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою з розподілом часток 75% і 25% відповідно з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту.

12 жовтня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва, оскільки він є фігурантом у справі про заволодіння майном аеропорту "Одеса".