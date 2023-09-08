Суд арештував маєток та автівки полковника ДСНС, який торгував державним пальним

За клопотанням Державного Бюро розслідувань суд арештував будинок, авто та 5,5 млн грн полковника ДСНС, який під час війни налагодив схему крадіжки та продажу відомчого пального у Запорізькій області.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що всі кошти будуть передані в управління Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"За клопотанням працівників ДБР суд ухвалив рішення про арешт майна та грошових коштів полковника ДСНС. Зокрема, арешт накладений на земельну ділянку площею 1,9 га, елітний будинок у прибереженій зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ та його банківські рахунки", - зауважили в ДБР.

Також вилучено автомобілі Mercedes-Benz Actros та DAF CF. Крім цього, рішенням суду арештовані грошові кошти фігуранта. У гривневому еквіваленті сума складає понад 5,5 млн грн.

Також арештовано та передано в управління АРМА кошти підлеглого та найближчого спільника полковника ДСНС, який допомагав йому красти пальне – понад 1 млн грн.

"За клопотанням працівників ДБР полковник ДСНС відсторонений від посади. Рішенням суду йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.Фігуранти справи підозрюються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України)", - повідомили в ДБР.

Там додали, що зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, у червні 2022 року працівники ДБР викрили та повідомили про підозру полковнику-начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області та групі його спільників.

Фігуранти продавали пальне, яке виділялося ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій.

Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку. Сума збитків держави складає понад 2,3 млн грн. Крім того, водіями для перевезення пального залучались чинні співробітники ДСНС.