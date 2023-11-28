Суд арештував нардепа Лабазюка із можливістю застави у 40,2 млн грн

Вищий антикорупційний суд заарештував на два місяці народного депутата від партії "За Майбутнє" Сергія Лабазюка, якого підозрюють у спробі підкупу топпосадовця. Він має можливість внести заставу у 40,2 млн грн.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, що 28 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди віцепрем'єр-міністру з відновлення України – міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму.

"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення", - підкреслили в САП.

Там додали, що строк триманні під вартою становить 2 місяці.

Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту у залі суду.

У разі внесення застави Лабазюк повинен буде дотримуватися встановлених судом обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, не спілкуватися з іншими підозрюваним та свідками, в тому числі з Кубраковим і Найємом, носити електронний браслет.

Справа Сергія Лабазюка

Нагадаємо, 21 листопада САП та НАБУ викрили нардепа Сергія Лабазюка - його підозрюють у спробі підкупити топпосадовця у сфері відновлення на суму $150 тис. За даними антикорупційних органів, гроші пропонувались віцепрем'єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення Мустафі Найєму.

За даними слідства, Лабазюк хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб його компанія отримала підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це підозрюваний обіцяв віддавати 3—5% від вартості кожного підряду.

Після того, як Лабазюку надійшло 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України, він через довірену особу передав "відкат" у сумі 150 тис. дол. Передача хабара відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів.