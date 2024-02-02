Суд арештував нерухомість екснардепа Царьова вартістю майже 500 млн грн (ФОТО)

За матеріалами Служби безпеки суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії РФ.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що мова йде про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, йдеться про санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», де наразі проживає Царьов.

Як повідомляють в СБУ, загальна вартість арештованої нерухомості «ексрегіонала» становить майже пів мільярда гривень.

"Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна", - підкреслили в СБУ.

За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ.

"Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді «податків»", - зауважили в СБУ.

Крім того Царьов уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа.

"Гроші за такі послуги колишній «регіонал» сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові", - наголосили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії фігуранта за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала нові докази вини колишнього народного депутата Олега Царьова. За даними слідства, він співпрацював з керівництвом Міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Встановлено, що екснардеп "зливав" агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Саме Царьов передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Ще у травні 2022 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення у справі колишнього народного депутата Олега Царьова, якого звинувачували у сепаратизмі. Його визнали винним і засудили до 12 років ув'язнення.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти привезли Царьова на тоді ще захоплену територію в Київській області (ЗСУ звільнили регіон у березні). Ексдепутат нібито приїхав із "гуманітарною допомогою" і зробив звідти заяву для пропагандистських російських ЗМІ.