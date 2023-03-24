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Злочинність
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Суд арештував "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

Суд арештував "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн
Оксана Марченко, дружина нардепа від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, якого затримала СБУ, втекла до Росії, яка напала на Україну і вбиває мирних громадян

За матеріалами Служби безпеки суд арештував чергові активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Про  це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 440 млн грн.

Зокрема, рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.

"Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що наприкінці лютого цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Раніше суд арештував три земельні ділянки у Львівській області вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать товариству, бенефіціарном якого є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Також за ініціативи Служби безпеки України було заарештовано додаткові активи підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з Російської Федерації. 

Автор:
Світлана Манько