Суд арештував земельні ділянки й мисливську базу, зареєстровані на дружину Медведчука

Бориспільський міськрайонний суд наклав арешт на земельні ділянки, а також на базу мисливства й спортивно-любительської ловлі, які належать дружині лідера забороненої партії ОПЗЖ й ексміністру доходів та зборів часів президентства Віктора Януковича. Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що арешт накладено на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га та цілісний майновий комплекс – базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв. метр. Вартість цього майна перевищує 303 млн гривень. Наразі триває процедура прийняття цих активів в управління Нацагентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Земельні ділянки з майновим комплексом перебувають у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина екснардепа від ОПЗЖ та колишній міністр доходів і зборів, який переоформив компанію-власницю майна на третіх осіб.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).

Правоохоронці не вказують імен фігурантів, але, як пише "Укрінформ", йдеться, зокрема, про дружину колишнього нардепа Віктора Медведчука – Оксану Марченко.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли суд арештовує майно Марченко. Зокрема, нещодавно було накладено арешт на її акції в семи підприємствах припортової інфраструктури на Одещині.

Колишня українська телеведуча є фігуранткою справи про фінансування російських окупаційних угруповань.

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).