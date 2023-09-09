Суд дозволив ДБР провести розслідування щодо екснардепа-втікача Рената Кузьміна

Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким дозволив Державному бюро розслідувань провести заочне розслідування щодо колишнього нардепа від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Рената Кузьміна.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Кузьмін підозрюється у державній зраді. За даними ДБР, він напередодні та після початку повномасштабного вторгнення Росії до України розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії Кузьміна кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Підозрюваного оголошено в розшук.

За матеріалами ДБР Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

Нагадаємо, 13 січня парламент достроково припинив повноваження народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

10 січня президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив громадянства цих зрадників. Голова держави наголосив, що якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й дії влади будуть відповідні.

Рената Кузьміна підозрюють у держзраді. Зокрема, за інформацією ДБР, Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.