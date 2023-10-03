Суд конфіскував активи російського оборонного підприємства на майже $ 5,5 млн

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України продукції російського підприємства ПАТ "Роствертол".

Про це повідомила пресслужба СБУ

Зазначається, що мова йде про партію комплектуючих для систем управління бойовими гелікоптерами, яку один із львівських заводів виготовив для ростовської компанії за контрактом від 2011 року.

Загальна вартість вилученої продукції становить майже 5,5 млн доларів США.

"Відомо, що ПАТ "Роствертол" є одним з ключових підприємств військово-промислового комплексу РФ, яке виробляє гвинтокрили для окупаційних угруповань", - зауважують в СБУ.

Російська компанія сподівалась отримати своє замовлення з українського заводу ще у 2014 році, до початку вторгнення країни-агресора.

Однак, контррозвідники СБУ заблокували передачу вертолітних комплектуючих до рф.

"Після конфіскації вилученої продукції Служба безпеки ініціюватиме передачу технологічних складових на користь виробництва озброєнь для ЗСУ", - підкреслили в СБУ.

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та застосував до депутата Ради Федерації Росії від Костромської області Сергія Калашника санкцію у виді стягнення в дохід України його активів, а саме 100% корпоративних прав ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

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