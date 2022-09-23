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Суд надав дозвіл на арешт двох ексміністрів у рамках справи про "Харківські угоди"
Суд дозволив заарештувати колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка та міністра юстиції України Олександра Лавриновича, які підозрюються у держзраді у рамках справи про "Харківські угоди".
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнім міністру закордонних справ та міністру юстиції України, які підозрюються у держзраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).
"За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані, в порушення Конституції та Закону, без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Внаслідок таких дій у квітні 2010 року було підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.
Це сприяло його подальшому переоснащенню та модернізації озброєння, а також збільшенню на території АР Крим замість виведення з України.
Наразі підозрювані переховуються від органів досудового розслідування за межами території України та оголошені у розшук.
У прокуратурі зазначили, що рішення суду надає можливість стороні обвинувачення ініціювати процедуру їх екстрадиції.
Зазначимо, "Харківські угоди" — договір, укладений між Україною і Росією про продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України з 2017 до 2042 року. Угода сприяла нарощуванню військової техніки та особового складу ЗС РФ, що в подальшому сприяло анексії Криму.
Раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому очільнику Міноборони України Михайлу Єжелю, який погодивши підписання "Харківських угод" допоміг Росії окупувати АР Крим.