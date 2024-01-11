Суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича

За ініціативи Державного бюро розслідувань майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який намагався дати хабар слідчому ДБР та підозрюється у розкраданні коштів на потреби військових було заарештоване.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Згідно з повідомленням, щоб відшкодувати завдані державі збитки, було арештовано нерухоме майно та автівки преміум класу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

В Бюро додали, що за адресами проживання бізнесмена, директорів та офісів і підконтрольних йому компаній було проведено обшуки та отримано висновок експертів згідно з якими встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями Збройних Сил України.

"Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про справу Гринкевича

Бюро розпочало слідство кілька місяців тому у зв'язку з порушенням у сфері закупівель одягу та білизни для Збройних Сил України.

Компанії львівського підприємця успішно виграли 23 тендери на постачання одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень для МО, але для виконання оборонних замовлень залучалися підконтрольні Гринкевичу компанії, які раніше спеціалізувалися на будівництві і не мали відповідних виробничих, складських та інфраструктурних можливостей. За оцінками ДБР, це призвело до збитків у розмірі 1,2 мільярда гривень і, відповідно, до зриву постачання.

Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів зазначених підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міністерства оборони.

Наприкінці грудня правоохоронці затримали Гринкевича під час спроби дати 500 тис. доларів хабара одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. За ці кошти чиновник мав сприяти поверненню майна, яке було вилучено. Пізніше суд арештував бізнесмена з можливістю внесення застави в 429,44 млн гривень.

Своєю чергою донька Ігоря Гринкевича, Ольга Швед, привернула увагу ЗМІ влітку 2023 року, коли опублікувала в фото в VIP-вагоні "Укрзалізниці". Днями головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що їй пропонували гроші за видалення цієї новини.