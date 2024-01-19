Суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам справи Гринкевичів

18 січня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі щодо поставок неякісного одягу для ЗСУ, у якій фігурують бізнесмен Ігор Гринкевич і його син Роман. Усіх трьох взяли під варту з альтернативою застави у 500 мільйонів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"Печерський районний суд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

У якості альтернативи суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них.

Строк дії ухвал до 16 березня 2024 року.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, підозрювані - двоє керівників підприємств та їхній представник.

За інформацією УП мова йде про Володимира Тимківа та Андрія Колотила.

Сам Ігор Гринкевич перебуває під вартою з 29 грудня 2023 року, а його син наразі оголошений в розшук.

"Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України)", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Що відомо про справу Гринкевича

ДБР розпочало слідство кілька місяців тому у зв'язку з порушенням у сфері закупівель одягу та білизни для Збройних Сил України.

Компанії львівського підприємця Гринкевича успішно виграли 23 тендери на постачання одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень для Міноборони, але для виконання оборонних замовлень залучалися підконтрольні бізнесмену компанії, які раніше спеціалізувалися на будівництві і не мали відповідних виробничих, складських та інфраструктурних можливостей. За оцінками ДБР, це призвело до збитків у розмірі 1,2 мільярда гривень і, відповідно, до зриву постачання.

Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів зазначених підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міністерства оборони.

Наприкінці грудня правоохоронці затримали Гринкевича під час спроби дати $500 тисяч хабара одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. За ці кошти чиновник мав сприяти поверненню майна, яке було вилучено. Пізніше суд арештував бізнесмена з можливістю внесення застави в 429,44 млн гривень.

На початку січня Міноборони вирішило розірвати всі договори з компаніями, які пов'язані з Ігорем Гринкевичем.

11 січня стало відомо, що суд наклав арешт на нерухоме майно та автівки преміум-класу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній. А вже 17 січня працівники ДБР повідомили про підозру Ігорю Гринкевичу та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків майже на мільярд гривень.

Підозра стосується самого Гринкевича, його сина Романа та ще трьох керівників підконтрольних їм компаній. Тепер їм загрожує позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.