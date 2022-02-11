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Преступность
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Дело о взятке депутата Киевсовета Трубицына: суд отправил одного из подозреваемых в СИЗО с возможностью залога в почти 2,5 млн грн

Суд отправил одного из подозреваемых в деле о взятке депутата Киевсовета Трубицына в СИЗО с возможностью залога в почти 2,5 млн грн
Суд отправил одного из подозреваемых в деле о взятке депутата Киевсовета Трубицына в СИЗО с возможностью залога в почти 2,5 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о взятке в размере 1,26 млн грн, депутату Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицыну. Его арестовали с возможностью залога в почти 2,5 млн гривен.

Об этом сообщает ВАКС.

"В четверг, 11 февраля, следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен. Подозреваемый взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

Отметим, подозрение по делу о получении 1,26 млн гривен неправомерной выгоды при содействии организации розничной торговли в Киеве вручено  руководителю коммунального предприятия "Городской магазин" Аману Моламову.

По версии следствия, Владислав Трубицын, который в Киевсовете занимает должность главы постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, в сговоре с пятью пособниками требовали и получили неправомерную выгоду от предпринимателя за установление МАФов.

Напомним, 9 февраля Национальное антикоррупционное бюро поймало депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына в момент, когда он пытался получить крупную взятку. Тогда же стало известно, что в деле кроме депутата горсовета фигурируют еще 5 человек.


Отметим, что в случае, если подозреваемый внесет  залог, на него возлагается ряд обязательств:

  • не оставлять населенный пункт, где он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда;
  • сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места проживания;
  • воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину; 
  • носить электронное средство контроля.

Напомним, народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых 28 января поймали "на горячем" во время получения взятки в 558 тысяч гривен.

Автор:
Светлана Манько