Дело о взятке депутата Киевсовета Трубицына: суд отправил одного из подозреваемых в СИЗО с возможностью залога в почти 2,5 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о взятке в размере 1,26 млн грн, депутату Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицыну. Его арестовали с возможностью залога в почти 2,5 млн гривен.

Об этом сообщает ВАКС.

"В четверг, 11 февраля, следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен. Подозреваемый взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

Отметим, подозрение по делу о получении 1,26 млн гривен неправомерной выгоды при содействии организации розничной торговли в Киеве вручено руководителю коммунального предприятия "Городской магазин" Аману Моламову.

По версии следствия, Владислав Трубицын, который в Киевсовете занимает должность главы постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, в сговоре с пятью пособниками требовали и получили неправомерную выгоду от предпринимателя за установление МАФов.

Напомним, 9 февраля Национальное антикоррупционное бюро поймало депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына в момент, когда он пытался получить крупную взятку. Тогда же стало известно, что в деле кроме депутата горсовета фигурируют еще 5 человек.



Отметим, что в случае, если подозреваемый внесет залог, на него возлагается ряд обязательств:

не оставлять населенный пункт, где он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда;

сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места проживания;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Напомним, народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых 28 января поймали "на горячем" во время получения взятки в 558 тысяч гривен.