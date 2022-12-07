Суд позбавив мера Чернігова Атрошенка права обіймати посаду на рік

Яворівський районний суд Львівської області оштрафував на 6800 гривень мера Чернігова Владислава Атрошенка та позбавив його права обіймати посаду міського голови на рік за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Суд постановив визнати мера Чернігова винним у адміністративному правопорушенні, передбаченому частиною 1 та 2 статті 172-7 КУпАП та накласти на нього штраф у розмірі 6 800 гривень. Крім того, тепер чиновник на рік позбавлений права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

У серпні 2022 року Атрошенко дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон. Зазначається, що чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків.

У вересні НАЗК склало протокол щодо конфлікту інтересів у Чернігівського міського голови за ч.ч. 1, 2 ст. 172–7 КУпАП — "порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів".

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції у вересні склало адміністративні протоколи, які стосуються конфлікту інтересів чи невиконання його законних вимог, стосовно ники посадовців. Серед них і Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.