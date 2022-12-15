Суд продовжив арешт Богуслаєва до лютого

Шевченківський районний суд Києва 14 грудня продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву до 11 лютого.

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Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що за клопотанням прокуратури судове засідання проходило у закритому режимі через те, що звучала інформація, яка містить державну таємницю. Зокрема, йдеться про відомості щодо держзамовлення оборонного комплексу. Натомість оголошення рішення було відкритим.

Адвокат Богуслаєва Руслан Волинець повідомив, що рішення про оскарження ухвалюватимуть після того, як отримають повне рішення суду.

"За два місяці і з тих документів, які на сьогодні надані в суд, жодних, що підтверджують факт продажу товарів з тих країн, до яких продавала "Мотор Січ", і що саме той товар потрапив до Росії, в матеріалах справи немає", – заявив Волинець.

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

При цьому ЗМІ виявили у Богуслаєва, який свого часу чотири рази обирався депутатом Верховної Ради, російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, як це було у випадку з народним депутатом Віктором Медведчуком.