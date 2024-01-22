Суд продовжив арешт Коломойському до 2 березня

22 січня Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойськму у вигляді тримання під вартою до 2 березня. Проте, Коломойський, як і раніше, може вийти під заставу. Її розмір складає 2 млрд 650 млн грн. Раніше вона становила 2,7 млрд грн.

Про це повідомив кореспондент "Укрінформу".

Зазначається, що прокуратура просила продовжити арешт бізнесмена на два місяці, в той час, як адвокати наполягали на обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного із перебуванням за гратами. Захист пропонував перевести бізнесмена під домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області, через незадовільний стан здоров'я бізнесмена.

Сам Коломойський під час засідання заявив, що у нього загострилися хронічні хвороби.

"У мене з’явилася серцева проблема, яка, може, раніше і була, але не у такій гострій формі. Зараз вона потребує додаткового обстеження, мінімум 3 програми, які потрібно зробити", - розповів бізнесмен.

Справа Коломойського

Ігорю Коломойському за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 млн грн шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Крім того, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 млрд грн шляхом фіктивного внесення готівки до каси "Приватбанку", співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.

2 вересня Шевченківський райсуд відправив бізнесмена під варту з можливістю вийти під заставу в 509 млн грн, чого він робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві.

У справі Національного антикорупційного бюро щодо Коломойського йому та ще пʼятьом людям було оголошено про підозру в заволодінні коштами "Приватбанку"на понад 9,2 млрд грн. Однак апеляційний суд закрив усі провадження у цій справі через завершення строку розслідування.