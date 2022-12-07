Суд відправив бізнесмена Кауфмана під варту і визначив заставу в 129 млн грн

Вищий антикорупційний суд у середу, 7 грудня, заарештував одеського бізнесмена Бориса Кауфмана з альтернативою внесення 129 млн гривень застави за підозрою у створенні злочинної організації, що контролювала посадовців Одеської міськради.

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Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 129 млн грн застави бізнесмену, який є співорганізатором злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини", - йдеться у повідомленні.

Якщо підозрюваний внесе заставу, він буде зобов’язаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

не виїжджати з Києва та Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду;



повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;



утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;



здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;



носити електронний засіб контролю (браслет).

Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку.

"Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування", - повідомили у САП.

Нагадаємо, 5 грудня співробітники Національного антикорупційного бюро в Одесі затримали одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, а також його бізнес-партнера Олександра Грановського.

Борис Кауфман – бенефіціар групи Vertex United та мажоритарний власник найбільшого дистриб'ютора цигарок в Україні TEDIS Ukraine.

Також він вважається близьким до мера Одеси Геннадія Труханова. За неофіційною інформацією через Кауфмана Труханов підтримував комунікації з Офісом президента.