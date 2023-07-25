Суд відправив під варту колишнього одеського військкома Борисова з правом внесення застави у 150 млн грн

Печерський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

"Колишньому керівнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням розміру застави в 150 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу Борисова

Про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби Борисову повідомили 22 липня. Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Представники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу генпрокурора 24 липня затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Він намагався втекти від слідства.

Водночас через схеми незаконного збагачення Борисова, що викликало обурення у суспільства, в країні розпочали масові перевірки начальників ТЦК.

Глава держави Володимир Зеленський пообіцяв, що результати інспекції ТЦК мають бути до кінця липня.