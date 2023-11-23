Суд відправив у СІЗО ексочільника Держспецзв'язку

Вищий антикорупційний суд заарештував на два місяці колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що 22 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього очільника Держспецзв’язку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення", - підкреслили в НАБУ.

Розкрадання 62 млн грн у Держспецзв'язку

20 листопада 2023 року НАБУ та САП викрили організовану групу, до якої входило керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), та яка заволоділа державними коштами на суму понад 62 млн грн.

Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Зазначається, що для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили для уникнення відкритих торгів. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг і перерахувало у 2021-2022 понад 285 млн грн.

Проте реальна вартість програмного забезпечення, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину. У НАБУ додають, що ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Як відреагували у Держспецзв’язку

У Державній службі спеціального зв'язку відреагували на повідомлення про розтрату коштів і заявили, що з 2020 року всі закупівлі здійснювалися з дотриманням законодавства.

"Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, і служба готова надавати всі необхідні роз’яснення детективам НАБУ, в будь-якому форматі", - прокоментували у Держспецзв’язку.

Там закликали утриматися від звинувачень стосовно конкретних посадових осіб до завершення розслідування.

Кабмін звільнив керівника Держспецзв'язку

У понеділок, 20 листопада, Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Тимчасовим виконувачем обов’язків очільника Держспецзв'язку стане перший заступник голови Маковський Дмитро Васильович.