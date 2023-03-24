Суд заочно арештував колишнього нардепа Рената Кузьміна

Колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Ренату Кузьміну, підозрюваному у державній зраді, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що суд ухвалив відповідне рішення на підставі зібраних доказів.

"Встановлено, що колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні", - повідомляють в прокуратурі.

Там додають, що з березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Телеграм-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер.

" Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - підкреслюють в прокуратурі.

Прізвище колишнього народного обранця правоохоронці не повідомляють, але з фото, яке публікує пресслужба Офісу генерального прокурора, зрозуміло, що мова йде про Рената Кузьміна, який втік з України до РФ

Нагадаємо, 13 січня парламент достроково припинив повноваження народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

10 січня президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив громадянства цих зрадників. Голова держави наголосив, що якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й дії влади будуть відповідні.

Рената Кузьміна підозрюють у держзраді. Зокрема, за інформацією ДБР, Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.