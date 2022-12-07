- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
Суд заочно заарештував екснардепа Олександра Грановського
Вищий антикорупційний суд у середу, 7 грудня, заочно заарештував колишнього депутата Верховної Ради від БПП Олександра Грановського за підозрою у махінаціях з Одеським припортовим заводом.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Зазначається, що слідчий суддя ВАКС обрав колишньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" у сумі 93,3 млн гривень, а саме народному депутату України VIII скликання.
У САП зауважують, що після затримання обвинуваченого, який перебуває у міжнародному розшуку, та не пізніше ніж через 48 годин з часу доставки до суду, суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У межах досудового розслідування встановлено, що в березні - грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових.
Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод".
Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн гривень.
"Серед підозрюваних: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата, а також організатор цієї схеми – народний депутат", - зазначили у САП.
У відомстві підкреслили, що посади підозрюваних вказані на момент вчинення злочину.
Наразі триває досудове розслідування.
Раніше Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього депутата Олександра Грановського, якого підозрюють в організації схеми, через яку Одеський припортовий завод втратив 93,3 млн гривень.
За даними українських ЗМІ, колишній заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Грановський поїхав з України в Ізраїль ще в серпні 2019 року, отримавши візу для репатріації. Порошенко, який програв президентські виборі 2019 року, прогнозував, що Грановський, який тоді вийшов з БПП, більше не буде займатися політикою, і той дійсно з тих пір публічної діяльності не вів, натомість претензії до екснардепа з'явилися у Держбюро розслідувань та НАБУ.