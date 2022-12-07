Суд заочно заарештував екснардепа Олександра Грановського

Вищий антикорупційний суд у середу, 7 грудня, заочно заарештував колишнього депутата Верховної Ради від БПП Олександра Грановського за підозрою у махінаціях з Одеським припортовим заводом.

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Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС обрав колишньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" у сумі 93,3 млн гривень, а саме народному депутату України VIII скликання.

У САП зауважують, що після затримання обвинуваченого, який перебуває у міжнародному розшуку, та не пізніше ніж через 48 годин з часу доставки до суду, суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У межах досудового розслідування встановлено, що в березні - грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових.

Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод".

Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн гривень.

"Серед підозрюваних: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата, а також організатор цієї схеми – народний депутат", - зазначили у САП.

У відомстві підкреслили, що посади підозрюваних вказані на момент вчинення злочину.

Наразі триває досудове розслідування.

Раніше Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього депутата Олександра Грановського, якого підозрюють в організації схеми, через яку Одеський припортовий завод втратив 93,3 млн гривень.

За даними українських ЗМІ, колишній заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Грановський поїхав з України в Ізраїль ще в серпні 2019 року, отримавши візу для репатріації. Порошенко, який програв президентські виборі 2019 року, прогнозував, що Грановський, який тоді вийшов з БПП, більше не буде займатися політикою, і той дійсно з тих пір публічної діяльності не вів, натомість претензії до екснардепа з'явилися у Держбюро розслідувань та НАБУ.