Суддя з Черкащини виправдовувала російську агресію: їй загрожує 8 років позбавлення волі (ВІДЕО)

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію РФ і виправдовувала воєнні злочини рашистів. На момент документування злочину фігурантка перебувала на посаді голови районного суду.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у розпорядженні правоохоронців є записи розмов, де вона не приховує свою проросійську позицію і постійно повторює наративи Кремля про війну в Україні.

"Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там "російського законодавства".Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона "оцінила" як "супутні втрати" під час війни", - зауважують в СБУ.

Там додають, що на підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

"За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду. Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету", - повідомили правоохоронці.

Однак співробітники Служби безпеки спільно з ДБР зірвали її плани – задокументували злочинні дії і наразі проводять розслідування, щоб притягнути зловмисницю до відповідальності.

Під час обшуків у фігурантки виявлено та вилучено іноземну валюту, в тому числі російські рублі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки викрила ще одну російську агентку серед українських топпосадовців. Фігуранткою є очільниця Полтавського районного суду, яку ФСБ завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.