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Злочинність
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Суддя з Черкащини виправдовувала російську агресію: їй загрожує 8 років позбавлення волі (ВІДЕО)

Повідомлено про підозру судді місцевого суду на Черкащині, яка називала захоплені території України «освобожденными»
Повідомлено про підозру судді місцевого суду на Черкащині, яка називала захоплені території України «освобожденными»

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію РФ і виправдовувала воєнні злочини рашистів. На момент документування злочину фігурантка перебувала на посаді голови районного суду.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у розпорядженні правоохоронців є записи розмов, де вона не приховує свою проросійську позицію і постійно повторює наративи Кремля про війну в Україні.

"Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там "російського законодавства".Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона "оцінила" як "супутні втрати" під час війни", - зауважують в СБУ.

Там додають, що на підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

"За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду. Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету", - повідомили правоохоронці.

Однак співробітники Служби безпеки спільно з ДБР зірвали її плани – задокументували злочинні дії і наразі проводять розслідування, щоб притягнути зловмисницю до відповідальності.

Під час обшуків у фігурантки виявлено та вилучено іноземну валюту, в тому числі російські рублі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Фото 2 — Суддя з Черкащини виправдовувала російську агресію: їй загрожує 8 років позбавлення волі (ВІДЕО)

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки викрила ще одну російську агентку серед українських топпосадовців. Фігуранткою є очільниця Полтавського районного суду, яку ФСБ завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Автор:
Світлана Манько