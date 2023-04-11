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Злочинність
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Суддям конституційного суду РФ, які "узаконили" окупацію України загрожує довічне ув’язнення

Суддям конституційного суду РФ, які "узаконили" окупацію України загрожує довічне ув’язнення
Правоохоронці повідомили російським суддям про підозру

Служба безпеки завершила спеціальне досудове розслідування щодо 10 суддів конституційного суду Росії, які причетні до "легітимізації" кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України.  Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

В СБУ встановили, що ці судді 2 жовтня 2022 року визнали конституційними "договори" між  Росією та "владою" тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей та про прийняття цих територій до складу РФ.

На той момент Конституційний суд Росії складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, за злочини проти України відповідатиме повний склад КС РФ, який підтримав це рішення.

Правоохоронці повідомили російським суддям про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України).

Зловмисникам загрожує покарання від 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, окупаційні структури Росії, що діють на території України, 20 вересня ухвалили рішення щодо проведення 23-27 вересня "референдумів" про входження відповідних регіонів до складу РФ.

Автор:
Тетяна Гойденко