Суддям конституційного суду РФ, які "узаконили" окупацію України загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки завершила спеціальне досудове розслідування щодо 10 суддів конституційного суду Росії, які причетні до "легітимізації" кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України. Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

В СБУ встановили, що ці судді 2 жовтня 2022 року визнали конституційними "договори" між Росією та "владою" тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей та про прийняття цих територій до складу РФ.

На той момент Конституційний суд Росії складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, за злочини проти України відповідатиме повний склад КС РФ, який підтримав це рішення.

Правоохоронці повідомили російським суддям про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України).

Зловмисникам загрожує покарання від 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, окупаційні структури Росії, що діють на території України, 20 вересня ухвалили рішення щодо проведення 23-27 вересня "референдумів" про входження відповідних регіонів до складу РФ.