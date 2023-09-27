Суддю з Броварів затримали "на гарячому": вимагав хабар за "правильне вирішення питання"

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. Він вимагав 4 тис. доларів США хабаря за "правильне вирішення питання" під час судового засідання.

Про це повідомила пресслужба СБУ

Зазначається, що співробітники СБУ та НАБУ викрили його "на гарячому" при отриманні другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 3 тис. доларів США.

За даними слідства, суддя одержав хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За це – обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.

"Неправомірну вигоду отримував двома траншами: спочатку 1 тис. доларів за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще 3 тис. – за рішення про стягнення боргу на користь позивача", - зауважують в СБУ.

Там додають, що наразі судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Під час обшуків у нього вилучено розфасовані в різні конверти 15 600 доларів США.

Як повідомляють правоохоронці, наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, НАБУ 12 вересня викрило депутата Волинської обласної ради на одержанні хабаря у сумі 35 тисяч доларів.

В обмін на "винагороду" депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень, необхідних для отримання земельної ділянки у власність.