Судитимуть 55 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання незалежності псевдореспублік "ЛНР/ДНР"

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 55 депутатів Держдуми Росії, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що 15 лютого минулого року депутати підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Крім цього, 22 лютого російські депутати проголосували за ратифікацію "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР".

"Уже наступного дня на підставі ухвалених договорів ватажки терористів звернулися до російського президента з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії", - нагадують в СБУ.

24 лютого РФ піддала всю територію України ракетно-бомбовим ударам та ввела війська на півдні, півночі та сході.

Тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України)", - повідомили правоохоронці.

Наразі Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальні акти стосовно депутатів Держдуми РФ.

Посадовцям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Державної думи РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.