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Шуфрича арештували без можливості внесення застави
15 вересня Печерський районний суд Києва обрав Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Його підозрюють у державній зраді. Сам Шуфрич звинувачення заперечує та називає смішними.
Шуфрич розповів, що суть звинувачення полягає в тому, що він зробив депутатські запити для з'ясування обставин викрадення судді Чауса за часів Порошенка.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Засідання суду проходило у закритому режимі.
Проте сам Шуфрич і його адвокати просили відкритого засідання, а прокуратура навпаки наполягала на закритому, щоб зберегти держтаємниці.
Нагадаємо, вранці 15 вересня Служба безпеки України провела обшуки у народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича.
Пізніше СБУ повідомила, що Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.