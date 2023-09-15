Шуфрича арештували без можливості внесення застави

15 вересня Печерський районний суд Києва обрав Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Його підозрюють у державній зраді. Сам Шуфрич звинувачення заперечує та називає смішними.

Шуфрич розповів, що суть звинувачення полягає в тому, що він зробив депутатські запити для з'ясування обставин викрадення судді Чауса за часів Порошенка.

Засідання суду проходило у закритому режимі.

Проте сам Шуфрич і його адвокати просили відкритого засідання, а прокуратура навпаки наполягала на закритому, щоб зберегти держтаємниці.

Нагадаємо, вранці 15 вересня Служба безпеки України провела обшуки у народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Пізніше СБУ повідомила, що Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.