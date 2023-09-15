Шуфричу повідомили про підозру у держзраді: йому загрожує 15 років тюрми

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

Нагадаємо, що Сівкович втік до Москви у 2014 році і створив "кротоферму" для підривної діяльності проти України. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова Служби безпеки Василь Малюк.

"Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ". Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", - підкреслили в СБУ.

Там додають, що наразі за місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків.

"За матеріалами СБУ йому повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років тюрми", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, вранці 15 вересня стало відомо про те, що Служба безпеки України проводить обшуки у народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Також ЗМІ публікували фото з обшуку його будинку.У нардепа знайшли кімнату радянського кринжу з георгієвськими стрічками, медалями та кителями.