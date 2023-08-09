Швидкість полюбляє не тільки мама. Чотири скандали, якими запам’ятався українцям Дубінський

На початку серпня Державне бюро розслідувань (ДБР) жорстко взялося за нардепа і колишнього медійника Олександра Дубінського, у якого почали проводити обшуки та викликати на допити. Тож варто згадати, якими гучними скандалами відзначився нардеп Дубінський за останні кілька років і чому до нього виникають питання у правоохоронних органів України та Держдепу США.

3 серпня ДБР провело у Олександра Дубінського обшуки. Приводом для цього став останній скандал, пов’язаний з особою нардепа – Дубінський виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування. Як стверджують в бюро, хоч нардеп отримав дозвіл залишити Україну під таким поважним приводом, але і Дубінський, і його батько виїхали за кордон окремо. Більш того, батько потім повернувся до України набагато раніше, ніж сам Дубінський. При цьому у ДБР виникло запитання, як у цей час нардеп виконував свої обов'язки.

4 серпня Дубінський був у ДБР на допиті, а сам скандал назвав політичним переслідуванням. А ще за день бюро провело обшуки у його помічника Володимира Колодюка. Нардепа викликали на допит вдруге, оскільки, як заявляють правоохоронці, на першому допиті той відмовився відповідати по суті.

ДБР підозрює його у підробці офіційних документів, коли той перебував за кордоном, бо власноруч підписувати їх не міг. А зовсім нещодавно Дубінському повідомили про підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

Дубінський зі свого боку заявляє про політичні переслідування та позиціонує себе опозиціонером, хоча сам входив до владної фракції "Слуги народу", зі складу якої його виключили ще на початку 2021 року ("за" – 198 депутатів). Тоді причиною такого рішення стало те, що Держдеп США у січні 2021-го запровадив проти Дубінського санкції. Нагадаємо, що у Держдепі США наголошували, що Дубінський відповідав за пов’язану з РФ мережу дезінформації, метою якої було вплинути на вибори у США.

Президент Володимир Зеленський тоді звертався до Дубінського із закликом залишити фракцію самостійно, але той відмовився. На останніх парламентських виборах Дубінський, як відомо, пройшов до Ради по квоті олігарха Ігоря Коломойського, інтереси якого регулярно лобіював. Тепер нардеп не вважає себе чимось зобов’язаним перед колишніми партнерами по фракції.

Втім, Олександр Дубінський, будучи народним обранцем (переміг на окрузі в боротьбі з Ігорем Кононенком – одним із перших соратників Петра Порошенка), встиг потрапити в низку інших скандалів, про деякі з них варто згадати.

Мама любить швидкість

Іронія долі в тому, що до початку політичної кар’єри Дубінський позиціонував себе як журналіста-розслідувача на "1+1". Однак, у 2019 році він сам став фігурантом розслідування журналістів Bihus.info, які з'ясували, що Дубінський зі своєю родиною за декілька років накопичили шалені статки: 24 квартири, 17 автівок, два будинки і 70 соток землі на загальну суму близько $2,5 млн.

При цьому Дубінський, будучи депутатом, не схотів усе це вносити в декларацію, як того вимагала ЦВК, бо, мовляв, як успішний журналіст чудово заробляв ще до свого депутатства. Розслідувачі неодноразово помічали Дубінського за кермом авто вартістю близько $50 тис. Дубінський же пояснював, що автівку, щоб покататися, йому дає його мама.

Опісля скандалу Дубінський навіть не став виправдовуватись, а, навпаки, почав показово ходити залою Верховної Ради у футболці: "Мама любит скорость".

Проросійська стійка і "повії" на Майдані

Ті ж розслідування Bihus.info показали, що Дубінський, імовірно, ще 2013-2014 років брав участь у платній кампанії з дискредитації Революції Гідності, яку курували тодішні очільники відомого проросійського, але вже зараз "перефарбованого", видання "Вєсті". Один із найбільш яскравих прикладів – історія про "повій на Майдані".

У розслідуванні йдеться про листування Дубінського з Ольгою Семченко – головою холдингу "Вєсті". Тоді Дубінський нібито висував пропозиції щодо інформаційної кампанії "Майдан меншості", яка включала план з 20 заходів, які мали дискредитувати Майдан. Мались на увазі інформаційні вкиди, фейкові ролики, "розслідування" про Майдан та тодішніх його лідерів.

Одним із таких фейків і були "повії на Майдані" – вкид, який Дубінський нібито мав організувати. Загальна вартість усього плану становила близько $500 тис., а також – орієнтовно $100 тис. на непередбачувані витрати.

У правдивості цього розслідування переконує проросійська позиція Дубінського. По приклади далеко ходити не треба. Свого часу він навіть не підписав звернення до голови Ради з вимогою внести у порядок денний ініціативи щодо позбавлення повноважень депутатів, обраних від заборонених проросійських партій.

І це вже не кажучи про постійний захист РПЦ в Україні (так звана УПЦ Московського патріархату), регулярні висловлювання на предмет "зовнішнього управління" Україною. Що ж до "повій на майдані" і згаданого плану, то Дубінський всі звинувачення, звичайно ж, відкидає.

Війна з НБУ і обкладання матюками Якова Смолія

Дубінського регулярно помічали у відстоюванні інтереси Коломойського. Колишній медійник, будучи нардепом, у 2020 році виступав проти прийняття Верховною Радою відомого законопроєкту 2571-д, який не дозволив би повернути колишнім власникам націоналізований Приватбанк.

Верховна Рада ухвалила документ 15 травня, а за тиждень президент його підписав. За прийняття цього закону, звичайно ж, вболівав Нацбанк. Тому не дивно й те, що Олександр Дубінський відзначився постійними нападами на правління регулятора, дуже часто не добираючи слів.

Так, на початку липня 2020 року Дубінський брав участь у ток-шоу на тому ж "1+1", де обговорювалась відставка тодішнього голови НБУ Якова Смолія. Прямо під час ефіру Дубінський у себе в Instagram написав: "Ї... Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі". Цитату, звісно, почали розносити в медіа. "Слуга народу" її прибрав за кілька годин, але від неї не відмовився.

Згодом медійники біля стін парламенту запитали Дубінського, яким чином народний депутат може дозволяти собі подібні пости. На що Дубінський відповів: "У нас суд з паном Смолієм щодо цього висловлювання. І я цей суд виграв. Тому маю право за рішенням суду використовувати цей вираз відносно Смолія".

Що цікаво, НБУ дійсно подавав на Дубінського за такі висловлювання до суду. І Нацбанку суд відмовив. Суть відмови полягала у тому, що, мовляв, Дубінський висловлював не твердження, а особисті судження (роздуми, припущення), за що відповідальності законом не встановлено.

Хоча оскільки у його висловлюваннях були чіткі твердження, у Нацбанку для встановлення цього факту подавали клопотання про проведення експертизи його висловлювань, однак суди першої та апеляційної інстанції у проведенні такої експертизи відмовили.

Касація відмовилась відкрити провадження у зв'язку з малозначністю справи. Рішення про відмову у задоволенні позову НБУ набрало законної сили і оскарженню не підлягає. Є ймовірність, що судді просто не захотіли зв’язуватися з Дубінським, аби той не почав піднімати їхню діяльність і особисте життя.

Але навіть на цьому Дубінський не зупинився, продовжуючи цитувати себе ж у соцмережах. До слова, перепало від Дубінського вже й сьогоднішньому голові НБУ Андрію Пишному. Нардеп повідомив, що написав заяву в ДБР щодо незрозумілих витрат НБУ на секретаря Пишного, обернувши чомусь цю історію в цілий секс-скандал.

До чого тут Держдеп і плівки Деркача

Ще в травні 2020 року колишній нардеп Андрій Деркач, якого давно звинувачували у роботі на російські спецслужби, напередодні виборів у США оприлюднив аудіозаписи з розмовою вже експрезидента Порошенка з Джо Байденом і держсекретарем США Джоном Керрі. На них нібито обговорювалося в обмін на кредитні гарантії для України звільнення генпрокурора Віктор Шокіна.

Заковика у тому, що на той час саме Генпрокуратура займалася розслідуванням діяльності в Україні компанії Burisma, в якій працював син Байдена Гантер. У США справедливо розцінили таку публікацію як намір дискредитувати Байдена як кандидата в президенти. За кілька місяців Мінфін США накладе на Деркача персональні санкції.

Але незабаром Деркач вирішить продовжити цю тему, але вже у компанії з Дубінським. Саме тісне перебування в одній компанії з Деркачем і стало причиною накладання Держдепом США санкцій на Дубінського, якого опісля не тільки викинуть із фракції, а й із партії.

Що ж стосується нещодавніх обшуків і допитів Дубінського, то якщо склад злочину встановлять (звинувачення проходить по двох статтях КК), нардепу загрожуватиме до 6 років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Тож будемо надалі слідкувати за розгортанням подій навколо нардепа.