Священнослужителя УПЦ (МП) викрили на незаконному переправленні військовозобов’язаних через держкордон

Служба безпеки заблокувала на Буковині ще один канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон. До організації схеми причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

"Задокументовано, що у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати "безперешкодний" виїзд до Румунії. При цьому спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування на території ЄС", - повідомили в СБУ.

Як зауважують у відомстві, "пунктом збору" ухилянтів було визначено територію монастиря. Саме звідти їх мали вивезти за кордон.

Але замість "обіцяних" документів клієнтів доправили до прикордонного району і показали "зеленку", через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції.

"Наразі на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Щодо його спільника – справа вже розглядається у суді. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила та ліквідувала ще три схеми ухилення військовозобов'язаних громадян від мобілізації. Про підозру повідомлено п'ятьом організаторам оборудок. Серед них - посадовець Міністерства оборони України.