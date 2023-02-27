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Злочинність
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Схема з "пустими фурами": на Львівській митниці викрили оборудку на понад мільйон гривень

Схема з "пустими фурами": на Львівській митниці викрили оборудку на понад мільйон гривень

Державне бюро розслідувань викрило на Львівській митниці схему незаконного ввезення товарів широкого вжитку "пустими фурами". Інспектор митного посту "Яворів" отримала підозру.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За інформацією ДБР, посадовиця пропустила на територію України вантажівку, в якій були побутова техніка, шкіряні вироби, котли опалення, брендовий одяг та дитячі іграшки. 

"Чиновниця приховала справжній вміст вантажу та оформила автомобіль як порожній. Через це до держбюджету не надійшло понад 1,1 млн грн митних платежів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили інспекторці про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Передбачене статтями покарання – позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. Правоохоронці повідомили про підозру 5 головним інспекторам митного посту - це майже половина митників, які працювали на зміні.

Автор:
Ніна Комащенко