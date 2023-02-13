Так званому меру Маріуполя повідомили про підозру

Так званому голові адміністрації окупованого Маріуполя заочно повідомили про підозру, розповіли в Офісі генпрокурора. До цього він виконував обов’язки начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області. Запропоновану ворогом посаду він обійняв добровільно.

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За даними слідства, раніше його було засуджено за сприяння терористичній організації. Під керівництвом країни-агресора він організовує роботу органів окупаційної влади у тимчасово підконтрольному їй місті.

Про підозру повідомили і десятьом колишнім працівникам поліції, які перейшли на бік загарбників.

"Також встановлено, що протягом 2022 року працівники поліції різних підрозділів Головного управління Нацполіції в Донецькій області, попри складену ними присягу, зрадили Україні. Вони перейшли на бік ворога та почали працювати на окупаційну владу країни-агресора", – кажуть в ОГП.

Підозрювані також добровільно зайняли посади у незаконно створених органах на тимчасово захопленій території Донецької області, а саме "підрозділах поліції ДНР Маріупольського району".

Так званому меру тимчасово окупованого міста на Донеччині інкримінують колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України), а псведополіцейським – вчинення державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

"Досудові розслідування здійснюються Головним слідчим управлінням ДБР, за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України", – додали в ОГП.

Нагадаємо, на днях стало відомо, що Служба безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. Правоохоронці повідомили про підозру 5 головним інспекторам митного посту – це майже половина митників, які працювали на зміні.