ТЕЦ-2 "Есхар" Павла Фукса перейшла в управління держави

Згідно з рішенням Галицького районного суду Львова було накладено арешт і передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів 100% статутного капіталу ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія", яка з 2012 року є власником ДП "ТЕЦ-2 Есхар".

Про це повідомляє "Економічна правда".

Дана процедура відбулася через розслідування Службою безпеки України кримінального провадження за підозрою бізнесмена Павла Фукса, який придбав "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" у 2019 році та колишнього голови правління "Альфа-банк Україна" Андрія Волкова в організації схеми з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ).

Третій підозрюваний у справі – Андрій Дудник, якому, окрім ухилення від сплати податків, пред'являються обвинувачення у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом відповідно до частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України, а також у державній зраді згідно з частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України.

Відзначається, що справа, яку розслідують слідчі СБУ Львівської області, включає в себе викуп та продаж активів збанкрутілих банків у 2016-2017 роках, що призвело до значного заниження податків на прибуток підприємств і несплати їх до державного бюджету. За версією слідства, бюджет недоотримав 98 млн грн,

Згідно з повідомленням, арешт наклали на майно підозрюваних для того, щоб вони не змогли продати активи, та в такий спосіб компенсувати завдані збитки.

В ЕП повідомили, що судом також арештовані та передані до АРМА 19,69% акцій АТ "Галичфарм" та 15,79% акцій АТ "Київмедпрепарат", власниками яких є ТОВ "Завод-Інвест" та ТОВ "Зелений лан інвест", що пов'язуються з Волковим та його наближеними особами через групу компаній Investohills Partners.

Підозра Павлу Фуксу: що відомо

Підсанкційний олігарх Павло Фукс назвав наклепом підозру від Служби безпеки у масштабних фінансових махінаціях та систематичному ухиленні від сплати податків.

Він вважає, що заява СБУ є безпідставною і пов’язана виключно із особистою економічною зацікавленістю окремих осіб в керівництві СБУ та інших структур", - йдеться у заяві бізнесмена.

Служба безпеки України викрила Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків. Встановлено, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

Раніше за матеріалами Державного бюро розслідувань було арештовано корпоративні права трьох підприємств, які видобували газ та нафту з державних надр. Вони належали колишньому народному депутату від "Народного фронту" Ігорю Котвіцькому та бізнесмену Павлу Фуксу.