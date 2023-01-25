Телефонні шахраї "адаптувалися" до війни в Україні: які схеми працюю тепер

Після повномасштабного вторгнення кількість звернень громадян до Кіберполіції з заявами щодо так званого телефонного шахрайства не зменшилася. Зловмисники вигадують нові схеми відповідно до ситуації в країні та потреб громадян.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє сервіс Опендатабот, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів.

За даними Кіберполіції, за 2021 рік надійшло 71 380 звернень від постраждалих щодо телефонного шахрайства, за 2022 рік — 69 996. Більше того, за даними прокуратури, кількість облікованих справ про шахрайство у минулому році зросла на 34%.

Після 24 лютого серед "послуг", які пропонують зловмисники з'явились псевдо евакуаційні перевезення .

Крім того, на сайтах пошуку роботи зростає кількість оголошень щодо пошуку працівників в "затишні офіси". Заступник керівника відділу роботи з клієнтами Work.ua Дмитро Слободян розпові, що за останні півроку модератори провели понад 25 тисяч блокувань таких оголошень.

"Десь 2-3 роки тому ми на додачу до інших шахраїв, ще й активно взялися за кол-центри, які видають себе за різні банки та обманюють людей на гроші. За допомогою колосального досвіду модерації та спеціальних зручних інструментів виявити активні облікові записи було не складно. Зазвичай протягом першого дня ми блокуємо 99% реєстрацій цих шахраїв", — резюмував він.

Крім того, відомо, що на фоні наявних проблем зі зв'язком різних мобільних операторів України шахраї винайшли нову схему для виманювання грошей. За нею зловмисники отримують доступ до мобільних додатків банків, соцмереж тощо.

Джерело фото: ua.depositphotos.com